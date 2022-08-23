Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров'я

23 серпня 2022 , 09:17
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Джерело:

телеграм-канал Андрія Спіну

Залізничники відновили важливе сполучення між Україною та Молдовою, яке не функціонувало з 1997 року. Потяги курсуватимуть в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Йдеться про напрямок Березине (Україна, Одеська область) – Бессарабка (Молдова). Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну у своєму Telegram-каналі.

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Відстань маршруту між цими двома населеними пунктами становить 23 кілометри, з яких 22 припадає на територію України і лише 1 кілометр – на Молдову.

Перший вантажний потяг відправився у рейс уже вчора, 22 серпня. Завдяки відновленню шляху Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї. Україна, своєю чергою, зможе налагодити експорт до Молдови та Євросоюзу.

Автор: Назарій Сорока