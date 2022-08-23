Речь идет о направлении Березино (Украина, Одесская область) – Бессарабка (Молдова). Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину в своем Telegram-канале.

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Расстояние маршрута между двумя населенными пунктами составляет 23 километра, из которых 22 приходится на территорию Украины и только 1 километр – на Молдову.