Йдеться про напрямок Березине (Україна, Одеська область) – Бессарабка (Молдова). Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну у своєму Telegram-каналі.

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Відстань маршруту між цими двома населеними пунктами становить 23 кілометри, з яких 22 припадає на територію України і лише 1 кілометр – на Молдову.

Перший вантажний потяг відправився у рейс уже вчора, 22 серпня. Завдяки відновленню шляху Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї. Україна, своєю чергою, зможе налагодити експорт до Молдови та Євросоюзу.