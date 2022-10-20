Найнебезпечніші країни світу 2022: Україна теж потрапила до рейтингу
Джерело:Global Guardian
В різних точках планети вирують війни, епідемії хвороб, природні катаклізми, а вулиці міст кишать злочинцями. Тому певні країни потрапляють у списки найнебезпечніших у світі.
Україна увійшла до рейтингу найнебезпечніших країн світу 2022
Цього року до такого переліку потрапила й Україна, в якій Росія розв'язала війну. Аналітики Global Risk Assessment присвоїли Україні "екстремальний" бордовий рейтинг небезпеки. Торік наша країна мала середній рівень небезпеки.
Читайте також 5 країн, які витрачають рекордні суми на утримання біженців з України
"Екстремальний" бордовий рейтинг зазвичай отримують країни, на території яких відбуваються активні бойові дії або фіксується неконтрольовано високий рівень злочинності. Від відвідування таких країн експерти рекомендують утриматися.
Також Україна отримала маркування країн з "геополітичними ризиками" – території з холодними, теплими або гарячими конфліктами.
Крім України, екстремальними визнали:
- Лівію
- ЦАР
- Ємен
- Сомалі
- Буркіна-Фасо
- Сирію
- Афганістан
До слова, країну-агресорку Росію віднесли до категорії "помаранчевих" країн із середнім рівнем небезпеки.
Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав у 2022 році.
Найбезпечніші країни світу 2022 року:
- Нова Зеландія
- Канада
- Японія
- Південна Корея
- Ісландія
- Гренландія
- Ірландія
- Данія
- Норвегія
- Португалія
- Кіпр
- Німеччина
- Люксембург
- Швейцарія
- Чехія
- Угорщина
- Словенія
- Хорватія
- Польща
- Литва
- Естонія
- Латвія