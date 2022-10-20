Найнебезпечніші країни світу 2022: Україна теж потрапила до рейтингу

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"Екстремальний" бордовий рейтинг зазвичай отримують країни, на території яких відбуваються активні бойові дії або фіксується неконтрольовано високий рівень злочинності. Від відвідування таких країн експерти рекомендують утриматися.

Також Україна отримала маркування країн з "геополітичними ризиками" – території з холодними, теплими або гарячими конфліктами.

Крім України, екстремальними визнали:

Лівію

ЦАР

Ємен

Сомалі

Буркіна-Фасо

Сирію

Афганістан

До слова, країну-агресорку Росію віднесли до категорії "помаранчевих" країн із середнім рівнем небезпеки.

Рейтинг найнебезпечніших країн світу / Фото globalguardian.com

Також з'явився рейтинг найбезпечніших держав у 2022 році.

Найбезпечніші країни світу 2022 року:

Нова Зеландія

Канада

Японія

Південна Корея

Ісландія

Гренландія

Ірландія

Данія

Норвегія

Португалія

Кіпр

Німеччина

Люксембург

Швейцарія

Чехія

Угорщина

Словенія

Хорватія

Польща

Литва

Естонія

Латвія