Украина вошла в рейтинг самых опасных стран мира 2022

В этом году в такой перечень попала и Украина, в которой Россия развязала войну. Аналитики Global Risk Assessment присвоили Украине "экстремальный" бордовый рейтинг опасности. В прошлом году у нашей страны был средний уровень опасности.

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"Экстремальный" бордовый рейтинг обычно получают страны, на территории которых происходят активные боевые действия или фиксируется неконтролируемо высокий уровень преступности. От посещения таких стран эксперты советуют воздержаться.

Также Украина получила маркировку стран с "геополитическими рисками" – территории с холодными, теплыми или горячими конфликтами.

Кроме Украины, экстремальными признали:

Ливию

ЦАР

Йемен

Сомали

Буркина-Фасо

Сирию

Афганистан

К слову, страну-агрессорку Россию отнесли к категории "оранжевых" стран со средним уровнем опасности.