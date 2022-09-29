Цього року в рейтинг, складений на основі мільйонів відгуків туристів, потрапили ресторани з 51 країни на шести континентах. Першу сходинку другий рік поспіль посів Old Stamp House в Емблсайді, що у Великій Британії.

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Зазначається, що пандемія COVID-19 дещо обмежила кількість місць, де можна пообідати, наприклад, деякі азійські країни були закриті для іноземних туристів майже на весь період оцінки даних.

Вечеря поза домом – це улюблене заняття у всьому світі: для багатьох відвідувачів ресторанів це відвідування їхніх улюблених перекусних по сусідству, а для інших – це бронювання столика в ресторані з найвищим рейтингом під час відпустки,

– сказала віцепрезидент, генеральний директор відділу готельних рішень Tripadvisor Лорен Мерфі.

Переможців визначали у кількох категоріях. Наприклад, рейтинг закладів, що подають високу кухню, вже другий рік поспіль очолив ресторан Old Stamp House в Емблсайді (Велика Британія), у слід за ним – Oro Restaurante у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і Madonnina del Pescatore в Сенігаллії (Італія).

Old Stamp House в Емблсайді / Фото visitlakedistrict.com

Також були визначені переможці у наступних категоріях:

найкращі інтер'єри і пейзажі – Sunset Monalisa у Кабо-Сан-Лукас (Мексика)

найкращий для побачень – Altto Ristorante & Lounge Bar в Армасан-дус-Бузіус (Бразилія)

головний "прихований діамант" – Green Point в Куско (Перу).



Ресторан Green Point в Куско / Фото greenpointcusco.com

Зверніть увагу! З повним списком ресторанів, що потрапили в усі категорії рейтингу Tripadvisor, можна ознайомитися за посиланням.