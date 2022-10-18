Так, країни ЄС не лише безперешкодно пускають на свою територію громадян України, які рятуються від злочинної російсько-української війни, а й надають біженцям житло, забезпечують харчуванням та одягом, а також виплачують грошову допомогу. На усе це виділяють шалені суми. Разом з тим, більша частина витрат припала лише на дві країни Європи.

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Які країни ЄС витрачають найбільше коштів на українських біженців

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінила, скільки витрачають грошей європейські країни на прихисток українців, а також фахівці зробили прогнози, які витрати чекають на ЄС до кінця 2022 року.

Оскільки Польща прийняла у себе найбільше українців за понад 7 місяців повномасштабної війни, то сусідня країна зазнає рекордних фінансових витрат. До кінця поточного року ця сума може сягти 8,36 мільярда євро. Більшу частину цих грошей виділяють на забезпечення проживання та соціальні виплати (6,21 мільярда євро), а також на освіту та охорону здоров’я.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її частка витрат на українських біженців до кінця року може становити близько 6,8 мільярда євро.

Саме ці дві країни взяли на себе левову частку витрат на тлі найбільшої у Європі кризи біженців з часів Другої світової війни.

Країни в ТОП-5 за кількістю витрат на біженців з України

Польща – близько 8,36 мільярда євро;

Німеччина – 6,8 мільярда євро;

Чехія – приблизно 1,96 мільярда євро;

Іспанія – понад 1 мільярд євро;

Румунія – понад 1 мільярд євро.

Очікується, що Польща та Німеччина візьмуть на себе більшу частину витрат із майже 27 мільярдів євро. Це загальна сума, яка припадає на 38 членів ОЕСР.