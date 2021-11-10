Україна покинула "зелений список" ЄС: які правила в'їзду в Польщу
Джерело:МЗС України
Євросоюз оновив рекомендації щодо подорожей у його межах. Через ситуацію з коронавірусом Україна вперше за тривалий час не потрапила у "зелений список". Втім, Польща не вводитиме додаткових обмежень, якщо мандрівник – вакцинований.
У МЗС повідомили, що з 9 листопада українців додали до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Польщі. Мовиться, зокрема, про людей, які подорожують з метою туризму.
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Невакциновані громадяни України, які перетинають кордон Польщі, повинні відбути 10-денний карантин. Якщо у мандрівника є тест на коронавірус з негативним результатом, цей термін можна скоротити. Втім, його потрібно зробити не раніше 7-денного терміну з моменту в'їзду. Це правила діє й для дітей.
Для вакцинованих українців – карантин не потрібен
Громадяни, які пройшли повний курс щеплення проти СOVID-19, можуть відвідати Польщу й не йти на обов'язковий карантин. Для цього треба, аби минуло щонайменше 14 днів після отримання останньої дози вакцини. При цьому, відраховувати потрібно від наступного після щеплення дня.
Аби перетнути кордон, потрібно мати цифровий сертифікат або інший документ польською або англійською мовою, який підтверджує вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.
Проходження карантину не вимагають від:
- дітей до 12 років, які подорожують з дорослими, щепленими проти COVID-19;
- тих, хто одужав не раніше, ніж за 6 місяців до дня в'їзду до Польщі (треба показати документ, який це підтверджує);
- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспекторів морської адміністрації;
- учнів разом із супроводжуючою особою, студентів, слухачів, здобувачів післядипломної освіти, докторантів, дипломатів, медиків, працівників сільськогосподарських підприємств;
- спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів та акредитованих журналістів, які прибули до Польщі, аби взяти участь у спортивному заході;
- тих, хто має дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС, а також членів їхніх сімей, які в'їжджають метою транзиту.