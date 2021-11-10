В МИД сообщили, что с 9 ноября украинцев добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши. Речь, в частности, о людях, путешествующих с целью туризма.
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Невакцинированные граждане Украины, пересекающие границу Польши, должны отбыть 10-дневный карантин. Если у путешественника есть тест на коронавирус с отрицательным результатом, то этот срок можно сократить. Впрочем, его нужно совершить не раньше 7-дневного срока с момента въезда. Это правило действует и для детей.
Для вакцинированных – карантин не нужен
Граждане, прошедшие полный курс прививки против СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины. При этом отсчитывать нужно от следующего после прививки дня.
Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson.
Прохождение карантина также не требуют от:
- детей до 12 лет, путешествующих со взрослыми, привитыми против COVID-19;
- тех, кто выздоровел не раньше, чем за 6 месяцев до дня въезда в Польшу (надо показать подтверждающий документ);
- водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, инспекторов морской администрации;
- учащихся вместе с сопровождающим лицом, студентов, слушателей, получателей последипломного образования, докторантов, дипломатов, медиков, работников сельскохозяйственных предприятий;
- спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей и аккредитованных журналистов, прибывших в Польшу, чтобы принять участие в спортивном мероприятии;
- тех, кто имеет разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС, а также членов их семей, въезжающих в целях транзита.