В МИД сообщили, что с 9 ноября украинцев добавили в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши. Речь, в частности, о людях, путешествующих с целью туризма.

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Невакцинированные граждане Украины, пересекающие границу Польши, должны отбыть 10-дневный карантин. Если у путешественника есть тест на коронавирус с отрицательным результатом, то этот срок можно сократить. Впрочем, его нужно совершить не раньше 7-дневного срока с момента въезда. Это правило действует и для детей.

Для вакцинированных – карантин не нужен

Граждане, прошедшие полный курс прививки против СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины. При этом отсчитывать нужно от следующего после прививки дня.

Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson.

Прохождение карантина также не требуют от: