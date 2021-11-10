У МЗС повідомили, що з 9 листопада українців додали до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Польщі. Мовиться, зокрема, про людей, які подорожують з метою туризму.

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Невакциновані громадяни України, які перетинають кордон Польщі, повинні відбути 10-денний карантин. Якщо у мандрівника є тест на коронавірус з негативним результатом, цей термін можна скоротити. Втім, його потрібно зробити не раніше 7-денного терміну з моменту в'їзду. Це правила діє й для дітей.

Для вакцинованих українців – карантин не потрібен

Громадяни, які пройшли повний курс щеплення проти СOVID-19, можуть відвідати Польщу й не йти на обов'язковий карантин. Для цього треба, аби минуло щонайменше 14 днів після отримання останньої дози вакцини. При цьому, відраховувати потрібно від наступного після щеплення дня.

Аби перетнути кордон, потрібно мати цифровий сертифікат або інший документ польською або англійською мовою, який підтверджує вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.

Проходження карантину не вимагають від: