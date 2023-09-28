Україна підписала важливу угоду з Airbnb: популярний сервіс відновлюватиме туризм після перемоги
Джерело:фейсбук Мар'яни Олеськів
Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) 25 вересня об'єднало зусилля з американською компанією Airbnb, щоб сприяти відродженню туристичної галузі України після війни. Обидві сторони підписали меморандум про підтримку, спрямований на позитивний вплив на туристичний сектор країни.
Airbnb популяризуватиме туризм в Україні після перемоги
Як повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, одна з найбільших у світі платформ для бронювання житла та пошуку вражень Airbnb віддано підтримувала Україну від самого початку повномасштабної війни і робитиме це після перемоги. Зокрема сервіс промотуватиме Україну як туристичний напрямок.
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Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші кохані ЗСУ його деокупують,
– повідомила Олеськів.
Очільниця ДАРТ переконана, щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних напрямків Європи, особливо для тих країн, які сьогодні підтримують нашу державу в боротьбі за незалежність.
І тоді Airbnb стане надійним партнером, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься з нами даними з платформи. І перший крок для цього зроблено – Lviv Tourism Office вже почав отримувати дані з платформи.
Мар'яна Олеськів та Натан Блечарчик під час підписання меморандуму / Фото з фейсбуку очільниці ДАРТ
Підписали меморандум
Документ передбачає проведення спільних заходів задля промоції туристичного потенціалу України: онлайн публікації, поширення промоційного фото- та відеоконтенту про туристично привабливі місця нашої країни, в тому числі й про Крим після його деокупації.
Мар'яна Олеськів подякувала співзасновнику і головному стратегічному директору Airbnb Натану Блечарчику, який підписав угоду з боку американської компанії, за допомогу українцям під час війни.
Він один з тих завдяки кому компанія допомогла знайти безплатне тимчасове житло по всьому світі для 130 тисяч українців і українок, які змушені були покинути свою країну, та продовжує постійну підтримку України,
– нагадала вона.
Блечарчик зазначив, що хоча зараз в Україні туризм навряд чи можливий, важливо вже зараз визначити курс на післявоєнного відновлення галузі.Зверніть увагу: на початку цього року Airbnb змінив ситуацію, запровадивши 53 нові функції на основі відгуків користувачів, включаючи прозорість комісії та нижчу плату за щомісячне проживання. Тепер, приблизно через 4 місяці, платформа повертається з додатковими оновленнями.