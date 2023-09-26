Крім того, що популярні локації були переповнені туристами, на європейське літо сильно вплинула аномальна спека. Ймовірно, високий туристичний сезон в майбутньому зміститься на більш прохолодну осінь. Подивимось, в яких країнах Європи найкраще відпочивати восени.

Читайте також Автобусом до Європи: які умови пропонують популярні перевізники

7 популярних напрямків для осіннього відпочинку в Європі

Італія

Більшість туристів роз'їжджаються з Італії ще до кінця серпня. Тому осінь – чудова пора, щоб відвідати країну, адже стає більше простору та знижуються ціни. Пляжні напрямки, як узбережжя Амальфі та Сардинія, залишаються досить теплими, щоб плавати в морі та насолоджуватись м'якою погодою до середини жовтня.

Влітку в Римі надзвичайно спекотно, тому радимо планувати довгі прогулянки містом та екскурсії на вересень-жовтень. Біля озера Комо восени неймовірна природа: різнобарвне листя дуже прикрашає пейзаж.

Озеро Комо / Фото Unsplash

Греція

У вересні на Санторіні та Міконосі ще людно. Але вже у жовтні тут панує тиша та спокій. Грецькі таверни з неймовірною місцевою кухнею продовжують працювати. А заходи сонця на схилах кікладських островів – незабутні.

В Афінах восени приємніше відвідувати стародавні руїни – Акрополь. Не доведеться чекати у годинних чергах та й спека не завадить насолодитись екскурсією.

Франція

Восени у Парижі значно знижуються ціни на проживання та інші туристичні послуги. Навіть сувеніри стають дешевшими після того, як спадає літній ажіотаж. Жовтень – це ваш ідеальний шанс без багатогодинних черг і натовпів відвідати Лувр та Ейфелеву вежу. А також з'їсти свіжий круасан з гарячою кавою.

Осінній Париж / Фото Pixabay

Іспанія

Цього літа туристів трохи розчарував відпочинок в Іспанії, особливо в Барселоні та Севільї. Спека була неймовірна, а людей – море. Але враження про цю країну можна виправити восени, коли погода стала м'якшою. Пляжний сезон та комфортне купання в морі тут триває до кінця вересня і навіть довше.

Португалія

Цього літа Португалія стала справжнім туристичним хітом. І не лише через красу узбережжя в Алгарве, самобутність Лісабона чи архітектуру Порту. Ця європейська країна поки зберігає досить демократичні ціни.

Осінню тут майже до листопада можна насолоджуватися комфортною погодою. В океані скупатися не вийде, але його вам замінять незабутні міські канікули.

Вечір в Порту / Фото Pexels

Хорватія

Після того, як країна увійшла до єврозони, ціни на відпочинок тут значно підскочили. Наприклад, прогулянка міськими мурами Дубровника ще кілька років тому коштувала 150 кун (приблизно 22 євро), а тепер – 35 євро. Тому краще дочекатися осіннього падіння цін. Щоправда, все не сильно здешевшає, але вдасться заощадити хоч частину.

Велика Британія

Британія чудово підходить для відвідування восени. Свіжа погода у Лондоні. На вулицях стає менше людей і туристичних автобусів. Також можна вирушити на одноденну поїздку до Оксфорда.

Вересень і жовтень – чудовий час насолодитись осіннім листям в парках Британії. Такі місця, як Котсуолдс, в ці місяці просто неперевершені.

Казкова осіння Британія / Фото Unsplash