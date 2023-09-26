Крім того, що популярні локації були переповнені туристами, на європейське літо сильно вплинула аномальна спека. Ймовірно, високий туристичний сезон в майбутньому зміститься на більш прохолодну осінь. Подивимось, в яких країнах Європи найкраще відпочивати восени.

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7 популярних напрямків для осіннього відпочинку в Європі

Більшість туристів роз'їжджаються з Італії ще до кінця серпня. Тому осінь – чудова пора, щоб відвідати країну, адже стає більше простору та знижуються ціни. Пляжні напрямки, як узбережжя Амальфі та Сардинія, залишаються досить теплими, щоб плавати в морі та насолоджуватись м'якою погодою до середини жовтня.

Влітку в Римі надзвичайно спекотно, тому радимо планувати довгі прогулянки містом та екскурсії на вересень-жовтень. Біля озера Комо восени неймовірна природа: різнобарвне листя дуже прикрашає пейзаж.

Озеро Комо / Фото Unsplash

У вересні на Санторіні та Міконосі ще людно. Але вже у жовтні тут панує тиша та спокій. Грецькі таверни з неймовірною місцевою кухнею продовжують працювати. А заходи сонця на схилах кікладських островів – незабутні.

В Афінах восени приємніше відвідувати стародавні руїни – Акрополь. Не доведеться чекати у годинних чергах та й спека не завадить насолодитись екскурсією.

Восени у Парижі значно знижуються ціни на проживання та інші туристичні послуги. Навіть сувеніри стають дешевшими після того, як спадає літній ажіотаж. Жовтень – це ваш ідеальний шанс без багатогодинних черг і натовпів відвідати Лувр та Ейфелеву вежу. А також з'їсти свіжий круасан з гарячою кавою.

Осінній Париж / Фото Pixabay

Цього літа туристів трохи розчарував відпочинок в Іспанії, особливо в Барселоні та Севільї. Спека була неймовірна, а людей – море. Але враження про цю країну можна виправити восени, коли погода стала м'якшою. Пляжний сезон та комфортне купання в морі тут триває до кінця вересня і навіть довше.

Цього літа Португалія стала справжнім туристичним хітом. І не лише через красу узбережжя в Алгарве, самобутність Лісабона чи архітектуру Порту. Ця європейська країна поки зберігає досить демократичні ціни.

Осінню тут майже до листопада можна насолоджуватися комфортною погодою. В океані скупатися не вийде, але його вам замінять незабутні міські канікули.

Вечір в Порту / Фото Pexels

Після того, як країна увійшла до єврозони, ціни на відпочинок тут значно підскочили. Наприклад, прогулянка міськими мурами Дубровника ще кілька років тому коштувала 150 кун (приблизно 22 євро), а тепер – 35 євро. Тому краще дочекатися осіннього падіння цін. Щоправда, все не сильно здешевшає, але вдасться заощадити хоч частину.

Британія чудово підходить для відвідування восени. Свіжа погода у Лондоні. На вулицях стає менше людей і туристичних автобусів. Також можна вирушити на одноденну поїздку до Оксфорда.

Вересень і жовтень – чудовий час насолодитись осіннім листям в парках Британії. Такі місця, як Котсуолдс, в ці місяці просто неперевершені.

Казкова осіння Британія / Фото Unsplash