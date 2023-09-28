Airbnb будет популяризировать туризм в Украине после победы

Как сообщила глава Гостуризма Марьяна Олеськив, одна из крупнейших в мире платформ для бронирования жилья и поиска впечатлений Airbnb преданно поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны и будет делать это после победы. В частности, сервис будет проматывать Украину как туристическое направление.

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Теперь Airbnb поможет в послевоенном обновлении туристической отрасли Украины. Мы вместе будем работать над популяризацией нашей страны как туристически привлекательной дестинации! Речь также и о Крыме, как только наши любимые ВСУ его деоккупируют,

– сообщила Олеськив.

Глава ДАРТ убеждена, как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируется одним из главных туристических направлений Европы, особенно для тех стран, которые сегодня поддерживают наше государство в борьбе за независимость.

И тогда Airbnb станет надежным партнером, который будет распространять привлекательность Украины между миллионами своих пользователей, а также будет делиться с нами данными с платформы. И первый шаг для этого сделан – Lviv Tourism Office уже начал получать данные с платформы.

Марьяна Олеськив и Натан Блечарчик во время подписания меморандума / Фото из фейсбука главы ДАРТ

Подписали меморандум

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий по продвижению туристического потенциала Украины: онлайн публикации, распространение промо фото- и видеоконтента о туристически привлекательных местах нашей страны, в том числе и о Крыме после его деоккупации.

Марьяна Олеськив поблагодарила соучредителя и главного стратегического директора Airbnb Натана Блечарчика, подписавшего соглашение со стороны американской компании, за помощь украинцам во время войны.

Он один из тех, кому компания помогла найти бесплатное временное жилье по всему миру для 130 тысяч украинцев и украинок, которые вынуждены были покинуть свою страну, и продолжает постоянную поддержку Украины.

– напомнила она.

Блечарчик отметил, что хотя сейчас в Украине туризм вряд ли возможен, важно уже сейчас определить курс послевоенного восстановления отрасли.

Обратите внимание: В начале этого года Airbnb изменил ситуацию, введя 53 новых функций на основе отзывов пользователей, включая прозрачность комиссии и более низкую плату за ежемесячное проживание. Теперь, примерно через 4 месяца, платформа возвращается с дополнительными обновлениями.