Україну та Молдову з'єднає міст через Дністер: коли його збудують

Парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду з Україною про будівництво мосту через Дністер. Переправа має з'явитися вже у 2025 році.

Україна та Молдова разом збудують міст через Дністер. За це проголосували 57 депутатів Парламенту Молдови. Переправа з'єднає молдовське прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль.

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Деталі проєкту

Країни поділять витрати між собою. Українська сторона профінансує технічне проєктування мосту, його будівництво та інфраструктуру на своїй території, а Молдова – на своїй.

641 метр – саме таку довжину матиме міст через Дністер. На ньому розташують дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні та дві пішохідні доріжки. Також з української сторони передбачена естакада завдовжки 667 метрів. Висота опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів. А пропускна спроможність переправи становитиме 5 тисяч автівок на добу.

Чому ця переправа така важлива

Міст між Україною та Молдовою мають відкрити у 2025 році. У Міністерстві інфраструктури наголошують, що він стане частиною важливого транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Завдяки йому українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого Придністров'я.

Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході "‎Ямпіль — Косеуць", яка не працює вже кілька років. А ще міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "‎Могилів-Подільський — Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Раніше на Дністрі діяла поромна переправа / Фото Publika.md

Новий міст тепер веде до кордону з Румунією

У Чернівецькій області відкрили тимчасовий міст, який веде до українсько-румунського кордону. 120-метрова переправа на Буковині проходить через річку Прут. Цей тимчасовий міст суттєво покращить логістику з державами ЄС, адже він замінив основний, який демонтували через аварійний стан.

Нова переправа проходить дорогою Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени. Саме цей шлях веде до пунктів пропуску на кордоні з Румунією "‎Порубне – Сірет" та "‎Красноїльськ – Вікову де Сус".