120-метровий тимчасовий міст на Буковині проходить через річку Прут. Це одна із найдовших тимчасових переправ, зведених після повномасштабного вторгнення. Як виглядає міст до румунського кордону і чи велике навантаження на нього – читайте далі.

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Новий міст на шляху до Румунії

Новою тимчасовою переправою у Чернівецькій області замінили основний аварійний міст, який демонтували наприкінці 2021 року. Новий міст проходить дорогою Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени.

Саме цей шлях веде до пунктів пропуску на кордоні з Румунією "‎Порубне – Сірет" та "‎Красноїльськ – Вікову де Сус". Облаштування нового мосту дозволить значно покращити логістичний зв'язок із державами ЄС.

Тимчасова переправа через Прут / Фото mtu.gov.ua

Для зведення переправи використали мостові конструкції, які Україні передали з Норвегії. Проїзд новим тимчасовим мостом дозволений легковому транспорту та вантажівкам до 35 тонн.

Також завдяки цій переправі тепер є пряме сполучення між населеними пунктами Глиниця та Дубівці Мамаївської громади. Раніше їхнім жителям доводилося об'їжджати 70 кілометрів, щоб дістатися місця призначення.

Черги на українсько-румунському кордоні

Через туристичний сезон на пунктах пропуску між Україною та Румунією на Буковині фіксують збільшення кількості авто. Більшість людей їдуть до Румунії через пункт пропуску "Порубне", через це там деколи утворюються незначні черги. Але критичної ситуації зі кількагодинними затримками не спостерігається.

Щодня через "‎Порубне" в середньому їдуть приблизно 100 автобусів та 1 300 легковиків. Значно менше через "‎Красноїльськ" – близько 10 автобусів та 400 легковиків. Пікові навантаження припадають на період з 10:00 до 18:00, а у нічний час черг на цих пунктах пропуску немає.

Стежити за ситуацією на українсько-румунському кордоні можна на цій сторінці. Прикордонники оновлюють інформацію щодня.