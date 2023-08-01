Украина и Молдова совместно построят мост через Днестр. За это проголосовали 57 депутатов Парламента Молдовы. Переправа соединит молдавское пограничное село Косеуц и украинский город Ямполь.

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Детали проекта

Страны разделят расходы между собой. Украинская сторона профинансирует техническое проектирование моста, его строительство и инфраструктуру на своей территории, а Молдова – на своей.

641 метр – такой будет длина моста через Днестр. На нем разместят две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные и две пешеходные дорожки. Также с украинской стороны предусмотрена эстакада длиной 667 метров. Высота опор в некоторых частях моста будет достигать 40 метров. А пропускная способность переправы составит 5 тысяч автомобилей в сутки.

Почему эта переправа так важна

Мост между Украиной и Молдовой должны открыть в 2025 году. В Министерстве инфраструктуры отмечают, что он станет частью важного транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Благодаря ему украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного Приднестровья.

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь — Косеуць", которая не работает уже несколько лет. А еще мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский — Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Раньше на Днестре действовала паромная переправа / Фото Publika.md

Новый мост теперь ведет к границе с Румынией

В Черновицкой области открыли временный мост, ведущей к украинско-румынской границе. 120-метровая переправа на Буковине проходит через реку Прут. Этот временный мост существенно улучшит логистику с государствами ЕС, ведь он заменил основной, демонтированный из-за аварийного состояния.

Новая переправа проходит по дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены. Именно этот путь ведет к пунктам пропуска на границе с Румынией "Порубное – Сирет" и "Красноильск – Викову де Сус".