Ірина переїхала до Вільнюса у 2018 році з метою возз’єднання сім’ї. Тут вона знайшла роботу, яка вже упродовж майже 2 років приносить їй задоволення та дозволяє динамічно розвиватися.

До цього українка мешкала поблизу Запоріжжя. Після переїзду, зізнається, довелося адаптовуватися до зміни навколишнього середовища, адже контраст був неймовірним. Закордон 24 поспілкувався з емігранткою та дізнався про всі аспекти життя і роботи українців у Литві.

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Як Ірина знайшла роботу у Вільнюсі

Після переїзду Ірина почала активно шукати роботу та звернулася до місцевої біржі праці. Там її повідомили, що компанія TransferGo має для неї вакансію у службі підтримки, адже потребує саме україномовних співробітників.

Зараз дівчина надає професійну підтримку для користувачів сервісу, допомагає українцям швидко, вигідно та надійно переказувати кошти з Європи в Україну.

У службі підтримки Ірина працює вже майже 2 роки, і робота й досі приносить їй задоволення. Постійний розвиток компанії не дає дівчині стояти на місці, разом з тим, вона завжди знаходить час для себе. Найбільше після індустріального Запоріжжя її надихає велика кількість лісів, чистих озер та свіжий смак литовського повітря.

Що надихає Ірину у Литві / Фото Pexels

Яка атмосфера у колективі

Ірина розповідає, що атмосфера у колективі просто неймовірна. Тут вона знайшла нових, щирих та добрих друзів, які завжди вислухають та підтримають.

Наразі в офісі Вільнюса працює 12 україномовних спеціалістів, однак і литовські колеги не цураються допомогти, коли надходить дуже багато запитів.

Попри велику кількість людей у компанії та карантинні обмеження, нам вдалося зберегти командний дух. Ми й надалі підтримуємо одне одного та постійно комунікуємо. Онлайн-листування чи нечасті зустрічі в офісі – нам завжди є із задоволенням про що поговорити,

– розповідає Ірина.

У команді дівчина спілкується англійською, однак із клієнтами зазвичай російською та українською.

Кімната для зустрічей у литовському офісі TransferGo / Фото TransferGo

Які обов'язки в Ірини

Ірина повинна відповідати на запити клієнтів сервісу TransferGo та розв'язувати технічні питання, якщо такі виникають. Найчастішими запитами користувачів платформи, за словами дівчини, є виправлення реквізитів отримувача грошових переказів та допомога у вході до особистого аккаунту.

Наші клієнти часто перетинають кордон та змінюють номери телефонів, з якими реєструвалися на сервісі. Ми дбаємо про безпеку, тому у разі прохання змінити дані акаунту, одразу ж повідомляємо про такий запит технічних фахівців, які швидко розв’язують проблему,

– ділиться працівниця служби підтримки.

Буває й таке, що українці пересилають гроші рідним та близьким, коли ті, наприклад, загубили банківську картку, на яку мали прийти кошти. Розв’язання такої проблеми також входить до компетентностей Ірини.

Ірина з сином у Литві / Фото Ірина Коробка

Як Ірина допомагає користувачам сервісу переказів

Клієнти зазвичай звертаються до служби підтримки за допомогою чату у мобільному додатку сервісу. Також користувачі надсилають свої запити на електронну пошту hello@trasfergo.com або ж телефонують на один із номерів на сайті платформи.

Працює служба підтримки щоденно, адже клієнти TransferGo переказують кошти й у вихідні дні. З понеділка по п’ятницю звернутися за допомогою можна з 9 до 20 години за київським часом, у суботу та неділю – з 9 до 18.

Як влаштований робочий процес служби підтримки / Фото Pexels

Найнезвичніші запити клієнтів

Ірина розповідає, що часто користувачі сервісу звертаються лише для того, щоб запитати про погоду у Вільнюсі чи політичну ситуацію у Литві. Інколи також доводиться детально розповідати про специфіку безготівкових переказів та всю процедуру безпеки.

Подекуди наша допомога має бути дуже швидкою, тому що кошти потрібні вже за 30 хвилин через невідкладну медичну операцію, доставку подарунку для дитини, купівлю квітів для коханої чи привітання мами із Днем народження,

– додає Ірина.

У середньому служба підтримки отримує близько 450 запитів на день. Найбільшим страхом клієнтів, за словами українки, є втрата коштів. Сервіс TransferGo пильно стежить за безпекою, і це є їх пріоритетом номер один.

Бувають випадки, що банки трохи затримують зарахування коштів, або через невірні реквізити гроші повертаються до відправників. У таких випадках Ірина одразу ж повідомляє відправника та пропонує шляхи розв’язання проблеми.

Яка реакція клієнтів на роботу Ірини

Найчастіше клієнти згадують у відгуках швидкість та якість роботи служби підтримки, а також безпосередньо грошових переказів за допомогою сервісу TransferGo.

Відгуки клієнтів сервісу TransferGo / Скриншот із сайту TransferGo

Дехто навіть передзвонює, щоб персонально передати подяку агентові, який допоміг. Зазвичай бажають здоров’я та запрошують на борщ,

– розповідає посміхаючись Ірина.

Дівчина зазначає, що у команді люблять клієнтів сервісу, адже вони є завжди щирими та винятково по-українськи відкритими.

Відгуки клієнтів сервісу TransferGo / Скриншот із сайту TransferGo

Найчастіше агенти отримують запити від чоловіків, які підтримують рідню в Україні. Однак і клієнток жіночої статі також є дуже багато.

Мабуть, не секрет, але здатність поставити себе на місце клієнта – це можливість знайти оптимальний підхід та якнайшвидше розв’язати проблему. Згодом подяка клієнта у вигляді позитивного відгуку – це для нас найбільша нагорода,

– наголошує Ірина.