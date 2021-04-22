Ирина переехала в Вильнюс в 2018 году с целью воссоединения семьи. Здесь она нашла работу, которая уже на протяжении почти 2 лет приносит ей удовольствие и позволяет динамично развиваться.

До этого украинка жила вблизи Запорожья. После переезда, признается, пришлось адаптироваться к изменению окружающей среды, ведь контраст был невероятным. Закордон 24 пообщался с эмигранткой и узнал обо всех аспектах жизни и работы украинцев в Литве.

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Как Ирина нашла работу в Вильнюсе

После переезда Ирина начала активно искать работу и обратилась к местной бирже труда. Там ей сообщили, что компания TransferGo имеет для нее вакансию в службе поддержки, поскольку нуждается именно в украиноязычных сотрудниках.

Сейчас девушка оказывает профессиональную поддержку пользователям сервиса, помогает украинцам быстро, выгодно и надежно переводить средства из Европы в Украину.

В службе поддержки Ирина работает уже почти 2 года, и работа до сих пор приносит ей удовольствие. Постоянное развитие компании не дает девушке стоять на месте, вместе с тем, она всегда находит время для себя. Больше всего после индустриального Запорожья ее вдохновляет большое количество лесов, чистых озер и свежий вкус литовского воздуха.

Что вдохновляет Ирину в Литве / Фото Pexels

Какая атмосфера в коллективе

Ирина рассказывает, что атмосфера в коллективе просто невероятная. Здесь она нашла новых, искренних и добрых друзей, которые всегда выслушают и поддержат.

Сейчас в офисе Вильнюса работает 12 украиноязычных специалистов, однако и литовские коллеги не чураются помочь, когда поступает очень много запросов.

Несмотря на большое количество людей в компании и карантин, нам удалось сохранить командный дух. Мы и в дальнейшем поддерживаем друг друга и постоянно общаемся. Онлайн-переписки или редкие встречи в офисе – нам всегда есть с удовольствием о чем поговорить,

– рассказывает Ирина.

В команде девушка общается на английском, однако с клиентами в основном на русском и украинском.

Комната для встреч в литовском офисе TransferGo / Фото TransferGo

Какие обязанности Ирины

Ирина должна отвечать на запросы клиентов сервиса TransferGo и решать технические вопросы, если таковые возникают. Частыми запросами пользователей платформы, по словам девушки, есть исправления реквизитов получателя денежных переводов и помощь во входе в личный аккаунт.

Наши клиенты часто пересекают границу и меняют номера телефонов, с которыми регистрировались на сервисе. Мы заботимся о безопасности, поэтому в случае просьбы изменить данные аккаунта, сразу же сообщаем о таком запросе технических специалистов, которые быстро решают проблему,

– делится сотрудница службы поддержки.

Бывает и такое, что украинцы пересылают деньги родным и близким, когда те, например, потеряли банковскую карточку, на которую должны были прийти деньги. Решение такой проблемы также входит в перечень компетенций Ирины.

Ирина со своим сыном в Литве / Фото Ирина Коробка

Как Ирина помогает пользователям сервиса переводов

Клиенты обычно обращаются в службу поддержки посредством чата в мобильном приложении сервиса. Также пользователи присылают свои запросы на электронную почту hello@trasfergo.com или звонят на один из номеров на сайте платформы.

Работает служба поддержки ежедневно, ведь клиенты TransferGo переводят деньги и в выходные дни. С понедельника по пятницу обратиться за помощью можно с 9 до 20 часов по киевскому времени, в субботу и воскресенье – с 9 до 18.

Как устроен рабочий процесс службы поддержки / Фото Pexels

Необычные запросы клиентов

Ирина рассказывает, что часто пользователи сервиса обращаются только для того, чтобы спросить о погоде в Вильнюсе или политической ситуации в Литве. Иногда также приходится подробно рассказывать о специфике безналичных переводов и всю процедуру безопасности.

Иногда наша помощь должна быть очень быстрой, так как средства нужны уже через 30 минут через неотложную медицинскую операцию, доставку подарка для ребенка, покупку цветов для любимой или поздравление мамы с Днем рождения,

– добавляет Ирина.

В среднем служба поддержки получает около 450 запросов в день. Самым большим страхом клиентов, по словам украинки, является потеря средств. Сервис TransferGo пристально следит за безопасностью, и это их приоритет номер один.

Бывают случаи, что банки немного задерживают зачисления средств, или из-за неверных реквизитов деньги возвращаются к отправителям. В таких случаях Ирина сразу же сообщает отправителя и предлагает пути решения проблемы.

Какая реакция клиентов на работу Ирины

Чаще всего клиенты вспоминают в отзывах скорость и качество работы службы поддержки, а также непосредственно денежных переводов с помощью сервиса TransferGo.

Отзывы клиентов сервиса TransferGo / Скриншот с сайта TransferGo

Некоторые даже перезванивают, чтобы лично передать благодарность агенту, который помог. Обычно желают здоровья и приглашают на борщ,

– рассказывает улыбаясь Ирина.

Девушка отмечает, что в команде любят клиентов сервиса, ведь они всегда искренние и исключительно по-украински открытые.

Отзывы клиентов сервиса TransferGo / Скриншот с сайта TransferGo

Чаще всего агенты получают запросы от мужчин, которые поддерживают родню в Украине. Однако и клиенток женского пола также очень много.

Видимо, не секрет, но способность поставить себя на место клиента – это возможность найти оптимальный подход и как можно быстрее решить проблему. Впоследствии благодарность клиента в виде положительного отзыва – это для нас самая большая награда,

– отмечает Ирина.