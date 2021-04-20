Життя, робота та навчання у Великій Британії: безкоштовний довідник для українців
Велика Британія – одна із найрозвинутіших країн Європи. Парламентська монархія чудово поєднує багатовікові традиції та сучасні передові тренди у галузі культури, архітектури, науки та освіти. На думку керівників громадських організацій, чисельність української громади у цій країні становить близько 30 тисяч осіб.
Джерело:24 канал
На території Великої Британії зафіксовано майже 70 місць компактного проживання українців. Найчисельніші громади у Лондоні, Манчестері, Бредфорді та Ноттінгемі. Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo пропонує українцям ознайомитися із довідником, який розповість все про переїзд та легальну роботу у Великій Британії.
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Як потрапити до Великої Британії
Для тимчасового перебування на території Великої Британії українцям необхідно оформити гостьову візу. Вона передбачена для таких цілей:
-
туризм;
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бізнес (ділові зустрічі та конференції);
-
медицина (лікування або медична діагностика);
-
навчання (освітні курси у приватних навчальних закладах упродовж не більше ніж 6 місяців);
-
волонтерська діяльність (участь у заходах благодійних організацій до 30 днів, які зареєстровані та діють на території країни);
-
інші цілі, зокрема участь у дослідженнях або проходження короткострокових тренінгів для співробітників іноземних компаній.
Для проходження курсів англійської мови тривалістю від 6 до 11 місяців, громадянам України необхідно оформляти спеціальну візу – Short Term Student.
Візи з метою тимчасового перебування не передбачають роботу, довготермінове проживання, отримання соціальних виплат та пільг від уряду, реєстрацію шлюбу або партнерства.
Як в’їхати на територію Великої Британії / Фото Pexels
Як стати студентом Великої Британії
Українці, які хочуть навчатися у Великій Британії, можуть подаватися на отримання студентської візи, якщо вони:
-
мають повних 16 років;
-
отримали місце у навчальному закладі від ліцензованого спонсора;
-
можуть підтвердити достатню кількість коштів для навчання та проживання у Великій Британії (необхідна сума відрізняється у залежності від ваших конкретних обставин);
-
добре володіють англійською мовою, вміють читати, писати та сприймати її на слух;
-
отримали згоду батьків (якщо їм ще не виповнилося 18 років).
Подаватися на таку візу в Україні потрібно максимум за 6 місяців до офіційного терміну початку навчання, а рішення ви отримаєте упродовж 3 тижнів. На території Великої Британії подавати заявку треба щонайменше за 3 місяці до початку навчання. У цьому випадку заявка буде розглянута протягом 8 тижнів.
Іноземцям зі студентською візою дозволяється не тільки навчатися, але й працевлаштовуватися, якщо робота займатиме не більше ніж 20 годин на тиждень. Під час канікул допускається повна зайнятість.
Як отримати освіту у Великій Британії / Фото Pexels
Як працювати у Великій Британії
Для офіційного та легального працевлаштування на території Великої Британії громадянам України необхідна робоча віза. Компанія може найняти іноземного працівника, якщо у неї є чинна спонсорська ліцензія та вакансія, вказана у переліку професій для кваліфікованих працівників, визначеному урядом країни.
Вимоги:
-
міжнародний сертифікат знання англійської мови не нижче за рівень В1;
-
запрошення від роботодавця, який має чинну спонсорську ліцензію;
-
підтвердження необхідної кваліфікації (не нижче за 3 рівень RQF);
-
мінімальний обсяг пропонованої зарплати – від 25 600 фунтів стерлінгів, для дефіцитних професій та посад зі ступенем доктора наук – від 20 480 фунтів стерлінгів;
-
виписка з особистого банківського рахунку, на якому знаходиться сума, еквівалентна 1 270 фунтам стерлінгів.
Працівник із робочою візою може претендувати на посвідку на проживання у Великій Британії після 5 років безперервної роботи на території країни.
Робота у Великій Британії / Фото Pexels
Тривалість та вартість віз у Великій Британії
Візи для тимчасового перебування
Ви зможете перебувати на території Великої Британії не більше ніж 6 місяців у залежності від терміну дії візи. Якщо це тимчасова віза з метою отримання лікування, термін збільшується до 11 місяців. Якщо ви науковець та відповідаєте певним вимогам – до 1 року.
Для регулярних поїздок до Великої Британії можна подати заявку на отримання довгострокової тимчасової візи, однак залишатися безвиїзно можна буде все одно не більше ніж 6 місяців.
Вартість:
-
6 місяців – 95 фунтів стерлінгів;
-
2 роки – 361 фунта стерлінгів;
-
5 років – 655 фунтів стерлінгів;
-
10 років – 822 фунтів стерлінгів.
На скільки часу відкривають візу у Велику Британію / Фото Pexels
Студентська віза
Якщо вам вже виповнилося 18 років і ви здобуваєте науковий ступінь, то зможете залишатися на території Сполученого Королівства до 5 років. Якщо ж ви здобуваєте нижчий рівень, то тривалість перебування обмежена 2 роками.
Вартість:
-
348 фунтів стерлінгів для отримання студентської візи за межами Великої Британії;
-
475 фунтів стерлінгів для продовження або переходу на студентську візу на території Великої Британії.
Робоча віза
Як правило, робочу візу до Великої Британії відкривають на термін до 5 років, у залежності від посади та умов працевлаштування, запропонованих компанією.
Вартість:
-
704 фунти стерлінгів складає візовий збір при подачі заявки на території Великої Британії на візу до 3 років або 610 фунтів стерлінгів при подачі за межами країни;
-
1 480 фунтів стерлінгів коштує візовий збір для можливості перебування від 3 років на території Великої Британії або 1 220 фунтів стерлінгів за її межами.
Якщо професія є у згаданому вище переліку дефіцитних кваліфікацій, візовий збір складатиме:
-
464 фунти стерлінгів для візи до 3 років;
-
928 фунтів стерлінгів на візу від 3 років.
Додатково треба буде сплатити податок на охорону здоров’я у розмірі 624 фунти стерлінгів.
Скільки коштує робоча віза у Велику Британію / Фото Unsplash
Інші види віз та їх особливості
Про те, як оформити сімейну візу, отримати міжнародний захист чи політичний притулок, описано у спеціальному довіднику, який сервіс TransferGo створив для українців. У ньому зібрана детальна інформація про всі нюанси переїзду до Великої Британії, вступ на навчання та працевлаштування, а також декілька лайфхаків для наших співвітчизників.
Все про переїзд та легальну роботу у Великій Британії: довідник для українців від TransferGo
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Грошові перекази з Великої Британії в Україну / Фото TransferGo
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