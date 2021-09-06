Террі працює ІТ-консультантом. Для цього він отримав статус фізичної особи-підприємця.

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Історія походження Террі

Террі зазначає, що всі його предки родом із Західної України. Його батьки переїхали до Австралії у пошуках кращої долі. Там зустрілися, а згодом одружилися.

Мої батьки жили у Львівській області близько до кордону з Польщею. Після Другої світової війни кордони України були змінені – і їхні рідні землі зараз в Польщі. Після війни мої батьки бажали кращого життя, без усіх бід. Тому вирішили переїхати в Австралію, і там познайомилися,

– ділиться Террі.

В Австралії герой розповіді провів молоді роки. Пізніше переїхав до Канади, де жив 8 років.

Переїзд до України

Террі зазначає, що його походження українське, і тому він має гарні почуття до мови, історії, культури та людей.

Вирішив іммігрувати, тому що тут почуваю себе спокійнішим,

– стверджує австралієць.

Террі подав заяву на постійне проживання в Україні. Каже, що хотів би тут залишитися.

Австралієць переїхав жити до України / Фото Amazing Ukraine

Любов до української мови

Одна з причин, чому Террі любить Україну – це мова. Чоловік переконаний, що вона прекрасна. Каже, читав, що лінгвісти вважають українську мову однією з найкрасивіших мов світу. А коли чує людей, які говорять українською, то для нього це звучить так мелодійно, як пісня. Інші мови у порівнянні з українською здаються Террі "розмитими".

Водночас чоловіка засмучує те, що багато українців спілкуються російською.

Я чую у столиці України, що майже всі говорять російською. Чесно кажучи, я цього не розумію. Коли подумати, як багато протягом історії Україна страждала, щоб бути незалежною,

– зазначає Террі.

Додає, що розуміє: людям важко переходити на українську, вони втомлені. Але, на його думку, треба повертатися до своєї справжньої культури та жити як горді українці, а не як "маленькі росіяни".

Людям, які кажуть, що мова спілкування немає різниці, Террі радить обирати міжнародну мову – англійську.

До речі, він помітив, що українці цікавлять англійською. Але є один звук, котрий їм не подобається. Це – th.

"Українці звикли не мати успіху"

На думку Террі, українці не звикли до успіху. До прикладу, його дещо лякають слова українського народного гімну. Фраза "Ще не вмерла Україна" – звучить не оптимістично.

Велику проблему австралієць бачить й у тому, що українці уникають сплати податків. Террі помітив, що люди не хочуть платити податки, бо вважають державу корумпованою і хвилюються, що кошти будуть вкраденими. Через це бракує грошей на інфраструктуру, державні послуги, соціальне забезпечення та виплату гідних заробітних плат, вважає Террі.