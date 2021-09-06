Терри работает ИТ-консультантом. Для этого он получил статус предпринимателя.

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История происхождения Терри

Терри отмечает, что все его предки родом из Западной Украины. Его родители переехали в Австралию в поисках лучшей судьбы . Там встретились, а потом поженились.

Мои родители жили в Львовской области близко к границе с Польшей. После Второй мировой войны границы Украины были изменены – и их родные земли сейчас в Польше. После войны мои родители хотели лучшей жизни, без всех бед. Поэтому решили переехать в Австралию, и там познакомились,

– делится Терри.

В Австралии герой рассказа провел молодые годы. Позже переехал в Канаду, где жил 8 лет.

Переезд в Украину

Терри отмечает, что его происхождение украинское, и поэтому он имеет хорошие чувства к языку, истории, культуре и людям.

Решил иммигрировать, потому что здесь чувствую себя спокойнее,

– утверждает австралиец.

Терри подал заявление на постоянное проживание в Украине. Говорит, что хотел бы здесь остаться.

Австралиец переехал жить в Украину / Фото Amazing Ukraine

Любовь к украинскому языку

Одна из причин, почему Терри любит Украину – это язык. Мужчина убежден, что он украинский прекрасен. Говорит, читал, что лингвисты считают украинский язык одним из самых красивых языков мира. А когда слышит людей, которые говорят на украинском, то для него это звучит так мелодично, как песня. Другие языки по сравнению с украинским кажутся Терри "размытыми".

В то же время мужчину расстраивает то, что многие из украинцев общаются на русском.

Я слышу в столице Украины, что почти все говорят на русском. Честно говоря, я этого не понимаю. Если подумать, как много в течение истории Украины страдала, чтобы быть независимой,

– отмечает Терри.

Добавляет, что понимает: людям трудно переходить на украинский, они уставшие. Но, по его мнению, надо возвращаться к своей настоящей культуре и жить как гордые украинцы, а не как "маленькие русские".

Людям, которые говорят, что язык общения не имеет значения, Терри советует выбирать международный язык – английский.

Кстати, он заметил, что украинцев интересует английский. Но есть один звук, который им не нравится. Это – th.

"Украинцы привыкли не иметь успеха"

По мнению Терри, украинцы не привыкли к успеху. К примеру, его несколько пугают слова украинского народного гимна. Фраза "Ще не вмерла Украина" – звучит не оптимистично.