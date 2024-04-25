Відома авіакомпанія частково припинила обслуговувати росіян
Весь цивілізований світ продовжує очищуватися від росіян. Станом на квітень 2024 року авіакомпанія Turkish Airlines частково перестала обслуговувати їх.
Росіяни більше не можуть придбати квитки на рейси з російських міст до Мексики. Про це голосять російські ЗМІ, інформує Закордон 24.
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Придбати квитки наразі неможливо, тому, що рейси з Росії – просто незаплановані. Мовиться щонайменше про найближчі декілька місяців.
На обрану вами дату і маршрут у нас немає жодного рейсу, або всі наші квитки були розпродані. Змініть дату та/або маршрут для нового пошуку рейсів,
– мовиться у повідомленні.
Цікаво, що квитки придбати не можна ні з Москви, ні з Санкт-Петербурга, ні з Казані. Тим часом з інших країн спокійно можна полетіти. Зокрема, активно продають квитки на рейси зі Стамбула. Натомість росіяни мають "чудову" альтернативу. Замість відпочинку у Мексиці вони можуть відпочити у КНДР. Там вже готують "райські канікули" для громадян країни-агресорки.
На жаль, наразі Мексика – єдина з країн Латинської Америки, до якої не можна полетіти з Росії. Квитки, наприклад, в Аргентину досі продають. Сподіваємося, не надовго.