Россияне больше не могут приобрести билеты на рейсы из российских городов в Мексику. Об этом говорят российские СМИ, информирует Закордон 24.

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Купить билеты пока невозможно, потому, что рейсы из России – просто незапланированные. Речь идет как минимум о ближайших нескольких месяцах.

На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов,

– говорится в сообщении.

Интересно, что билеты приобрести нельзя ни из Москвы, ни из Санкт-Петербурга, ни из Казани. Между тем из других стран спокойно можно улететь. В частности, активно продают билеты на рейсы из Стамбула. Зато россияне имеют "замечательную" альтернативу. Вместо отдыха в Мексике они могут отдохнуть в КНДР. Там уже готовят "райские каникулы" для граждан страны-агрессора.

К сожалению, пока Мексика – единственная из стран Латинской Америки, в которую нельзя улететь из России. Билеты, например, в Аргентину до сих пор продают. Надеемся, не надолго.