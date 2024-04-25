Росіяни більше не можуть придбати квитки на рейси з російських міст до Мексики. Про це голосять російські ЗМІ, інформує Закордон 24.

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Придбати квитки наразі неможливо, тому, що рейси з Росії – просто незаплановані. Мовиться щонайменше про найближчі декілька місяців.

На обрану вами дату і маршрут у нас немає жодного рейсу, або всі наші квитки були розпродані. Змініть дату та/або маршрут для нового пошуку рейсів,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво, що квитки придбати не можна ні з Москви, ні з Санкт-Петербурга, ні з Казані. Тим часом з інших країн спокійно можна полетіти. Зокрема, активно продають квитки на рейси зі Стамбула. Натомість росіяни мають "чудову" альтернативу. Замість відпочинку у Мексиці вони можуть відпочити у КНДР. Там вже готують "райські канікули" для громадян країни-агресорки.

На жаль, наразі Мексика – єдина з країн Латинської Америки, до якої не можна полетіти з Росії. Квитки, наприклад, в Аргентину досі продають. Сподіваємося, не надовго.