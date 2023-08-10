Туристка вирізала серце на Пізанській вежі в Італії: що їй загрожує

Невгамовні туристи продовжують псувати історичні пам'ятки Італії. Цього разу постраждав не Колізей, як це було останні кілька місяців, а інша легендарна споруда – Пізанська вежа.

Італійська поліція затримала 19-річну французьку туристку за те, що вона зіпсувала фасад Пізанської вежі. Дівчина вирішила, що саме тут хоче зізнатися своєму хлопцеві в коханні і видряпала на стіні вежі серце з ініціалами пари.

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Як покарають порушницю

Поліція втрутилась, коли цей вандалізм виявив охоронець пам'ятки. Він помітив, як дівчина використовувала свій браслет, щоб вирізати на камені знаменитої вежі 12 століття імена пари.

19-річну туристку доставили до відділку поліції, де вона визнала свою відповідальність. Француженка зізналась, що видряпала малюнок серця, своє ім'я та ім'я свого хлопця на фасаді Пізанської вежі. Вона намагалась виправдатись і повторювала: "‎Не думала, що роблю щось погане".

Тепер дівчині висувають звинувачення у завданні значної шкоди будівлі, що має історичне та культурне значення. Їй загрожує штраф у розмірі близько 2 000 євро або, за найгіршим сценарієм, один рік позбавлення волі.

19-річна француженка пошкодила фасад Пізанської вежі / Фото La Repubblica

Регулярно страждає Колізей

Раніше цього літа римський Колізей також кілька разів постраждав від вандалізму. Найвідоміший випадок, коли турист вирізав на стіні амфітеатру "Іван+Хейлі‎" і при цьому широко посміхався, коли його фіксували на відео.

Поліція вистежила порушника, ним виявився британський турист. Правоохоронці повідомили чоловікові, що йому загрожує до п'яти років ув'язнення або штраф у 15 000 євро. Наляканий турист благав його пробачити і стверджував, що не знав, що Колізей – це історична пам'ятка.

Італійці підрахували, що лише за один місяць туристи пошкодили Колізей тричі.