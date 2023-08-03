У Римі туристам хочуть обмежити доступ до фонтану Треві

Останній інцидент, який підживив хвилю місцевого невдоволення, пов'язаний із туристом, який використовував фонтан Треві як об'єкт аквапарку, пірнувши з однієї зі статуй у басейн. Це сталося вночі у четвер, 27 липня.

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Натовп, який спостерігав за ним, знімав цей акт і аплодував йому. Як повідомляється, чоловіка пізніше оштрафувала поліція.

Штрафів поліції та численних звернень до здорового глузду вже недостатньо. Туристи не можуть безкарно робити все, що їм заманеться, потрібна повага, і ми справді повинні зберегти найцінніші місця у світі,

— сказав міський радник Алессандро Онорато.

Фонтан Треві, який датується 18 століттям і вважається шедевром бароко, регулярно наражається на "неповагу", навіть якщо огороджений і охороняється.

Саме тому радник Онорато, який відповідає за політику туризму та заходів у міській раді, звернувся до міністерства культури Італії з проханням розробити обмеження для відвідування знаменитого місця.

Якщо рішення ухвалять, на вході до пам'ятника встановлять турнікети. Можливо, також стягуватимуть плату за прохід.

У Римі туристам хочуть обмежити доступ до фонтану Треві / Фото UnSplash

В Італії вже давно обговорюють штрафи для туристів за псування та осквернення пам'ятників. Але їх поки що не ввели офіційно.

Акція-перфоманс у фонтані Треві в Римі

Активісти італійської групи Ultima Generazione ("‎Останнє покоління") влаштували перфоманс, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. Для акції використали найбільш популярне туристичне місце в Римі – фонтан Треві.