Муніципальна влада оголосила, що передасть цю пропозицію фінансовому комітету в липні. Його підтримали всі партії, крім консервативної Народної партії та ультраправого Vox. На скільки зріс податок у Барселоні – далі у матеріалі!

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Барселона збільшує туристичний податок

Туристичні податки в Барселоні мають підвищитися з максимальних 3,25 євро до 4 євро на людину за ніч.

Барселона збирає з туристичного податку 95 мільйонів євро. Витрати, спричинені туризмом, на безпеку, прибирання сміття, транспорт становлять 142 мільйони євро. Це створює дефіцит у бюджеті.

Зокрема, Барселона збирає близько 70 мільйонів євро на рік від муніципального додаткового збору на туристичний збір. З державного податку Каталонії 40 мільйонів євро збирається в каталонській столиці, з яких 20 мільйонів євро зберігається в раді.

Зі збільшенням збору влада розраховує додатково отримати 20 мільйонів євро. Загальна сума з туристичного податку тоді становитиме 115 мільйонів євро,

– каже радник Ескерра Елісенда Аламані.

Заступник мера з питань економіки Жорді Вальс сподівається затвердити ставку в липні або вересні, а вона набуде чинності в жовтні. У разі затримки він може бути застосований лише у квітні.

Вальс зазначив, що законодавчо частина зібраних податків повинна бути спрямована на сприяння туризму, але решту можна інвестувати в прибирання, транспорт, ярмаркову діяльність та управління міськими зонами з високим ступенем туризму.