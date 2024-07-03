Муниципальные власти объявили, что передадут это предложение финансовому комитету в июле. Его поддержали все партии, кроме консервативной Народной партии и ультраправого Vox. На сколько вырос налог в Барселоне – далее в материале!

К слову Билеты будут на 30% дешевле: в литовских поездах появится 3 класс

Барселона увеличивает туристический налог

Туристические налоги в Барселоне должны повыситься с максимальных 3,25 евро до 4 евро на человека за ночь.

Барселона собирает с туристического налога 95 миллионов евро. Расходы, вызванные туризмом, на безопасность, уборка мусора, транспорт составляют 142 миллиона евро. Это создает дефицит в бюджете.

В частности, Барселона собирает около 70 миллионов евро в год от муниципального дополнительного сбора на туристический сбор. Из государственного налога Каталонии 40 миллионов евро собирается в каталонской столице, из которых 20 миллионов евро хранится в совете.

С увеличением сбора власти рассчитывают дополнительно получить 20 миллионов евро. Общая сумма с туристического налога тогда составит 115 миллионов евро,

– говорит советник Эскерра Элисенда Аламани.

Заместитель мэра по вопросам экономики Жорди Вальс надеется утвердить ставку в июле или сентябре, а она вступит в силу в октябре. В случае задержки он может быть применен только в апреле.

Вальс отметил, что законодательно часть собранных налогов должна быть направлена на содействие туризму, но остальное можно инвестировать в уборку, транспорт, ярмарочную деятельность и управление городскими зонами с высокой степенью туризма.