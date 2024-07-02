Придбати квитки можна на сайті перевізника або в касах вже зараз. Квитки до третього класу почнуть діяти з 15 липня, а купити їх можна вже з 1 липня.

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У литовських поїздах з'явиться третій клас

Маршрут Вільнюс – Клайпеда – один із найпопулярніших у літній сезон. Щодня послугами цього маршруту користується близько 2 000 пасажирів.

Щоб запропонувати дешевші квитки, компанія змінила організацію перевезення пасажирів цим маршрутом, у вагонах купейного типу. У купе є по 6 місць, тож групам їздити буде дешевше. Квиток за таке місце буде дешевшим, студенти платитимуть менш як 7 євро. Квиток другого класу залежно від поїзда коштує від 20,30 євро, першого – від 35,30 євро.



У литовських поїздах з'явиться третій клас / Фото LTG NUOTR

Охочі поїхати з Вільнюса до Клайпеди у вагоні третього класу, вже зараз можуть купувати квитки. Якщо ці квитки будуть популярними, компанія розгляне можливість запровадження третього класу і на інших маршрутах.