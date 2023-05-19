Відмовляються від онлайн-бронювань: чого бояться європейські туристи

Туризм у Європі активно відновлюється після тривалої пандемії. Але тренди на бронювання подорожей змінилися: мандрівники побоюються форс-мажорів, пов'язаних із самостійною організацією мандрівки.

Дедалі частіше туристи звертаються до турагенцій для організації своєї подорожі. У 2022 році компанії побили свої рекорди з кількості клієнтів. Попит на подорожі зараз навіть вищий, ніж до пандемії Covid-19. Але чому європейські мандрівники неохоче роблять онлайн-бронювання самостійно?

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Чому європейці знову довіряють агенціям

Туристи повернулися до туристичних агенцій після карантину через страх скасувань рейсів, з якими зіткнутися в перші місяці пандемії. Також люди побоюються хаосу в аеропортах через нестачу працівників та часті страйки персоналу. Найбільше людей приваблює той факт, що туристичні фірми бережуть свою репутацію і мають механізми відшкодування.

Мандрівники тепер готові виділити частину свого бюджету на послуги турагентів. Вони налаштовані заплатити більше, але отримати кращий сервіс і певні гарантії. Тому туристичні кампанії за останній рік почали відкривати більше фізичних офісів.

У нас був рекордний 2019 рік, і зараз ми його б'ємо. По суті, туризм повернувся до набагато більшого попиту, ніж до пандемії,

– сказала менеджерка з комунікацій британської турагенції "‎Trailfinders" Ніккі Девіс.

Проти системи йдуть туристи з Франції. Вони залишаються лояльними і продовжують активно користуватись сервісами для онлайн-бронювань. Це стосується і квитків на літаки, і готельних номерів чи апартаментів.