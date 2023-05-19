Все чаще туристы обращаются в турагентства для организации своего путешествия. В 2022 году компании побили свои рекорды по количеству клиентов. Спрос на путешествия сейчас даже выше, чем перед пандемией Covid-19. Но почему европейские путешественники неохотно совершают онлайн-бронирования самостоятельно?

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Почему европейцы снова доверяют агентствам

Туристы вернулись в туристические агентства после карантина из-за страха отмен рейсов, с которыми пришлось столкнуться в первые месяцы пандемии. Также люди опасаются хаоса в аэропортах из-за нехватки работников и частые забастовки персонала. Больше всего людей привлекает тот факт, что туристические фирмы берегут свою репутацию и предлагают механизмы возмещения.

Путешественники готовы выделить часть своего бюджета на услуги турагентов. Они настроены заплатить больше, но получить лучший сервис и гарантии. Поэтому туристические кампании за последний год начали открывать больше офисов.

У нас был рекордный 2019 год и сейчас мы его бьем. По сути, туризм вернулся к гораздо большему спросу, чем до пандемии,

– сказала менеджер по коммуникациям британского турагентства "Trailfinders" Никки Дэвис.

Против системы идут туристы из Франции. Они остаются лояльными и продолжают активно пользоваться сервисами для онлайн-бронирования. Это касается и билетов на самолеты, и гостиничных номеров или апартаментов.