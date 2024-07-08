Це порушує всі можливі особисті кордони: у Туреччині посилюють перевірки в аеропортах
Джерело:Hurriyet Daily News
У Туреччині планують внести зміни до закону про цивільну авіацію. Поправки вже ухвалили. Тепер перевірки в аеропортах країни стануть ще ретельнішими.
Законопроєкт, запропонований міністром транспорту та інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу, викликав значну реакцію, оскільки зобов'язує всіх пасажирів проходити обшук на вході в аеропорт.
Читайте також Коли дорога – 30+ годин: як вижити в автобусі й не "розплавитися, наче сирок"
У Туреччині можуть посилити перевірки в аеропортах
Співробітники перевірятимуть електронні пристрої та особисті речі на вході до аеропорту. Якщо пасажир відмовиться від огляду, його не пропустять усередину. Перевірки проводитимуть приватні охоронні організації, а слідкуватимуть за ними – поліцейські.
Всіх пасажирів обшукуватимуть за допомогою приладу на вході в аеропорт. У випадках, коли пошук пристрою недостатній, буде проведено ручний пошук. Пасажири, які відмовляться піддатися ручному огляду, не будуть допущені на борт,
– резюмував пропозицію Уралоглу.
Таке рішення викликало значну реакцію в соціальних мережах, і багато користувачів висловили занепокоєння конфіденційністю, адже такі обшуки порушують особисті кордони людини.
В країні вже діють жорстокі правила
У найбільших аеропортах Туреччини і так запроваджено систему подвійного контролю на пунктах пропуску. Спочатку перевіряється багаж при вході в громадську зону. Друга відбувається після перевірки документів пасажирів.
Практику перевірок хотіли поширити й регіональні аеропорти Туреччини.