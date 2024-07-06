Літо – найскладніший час для довгих подорожей автобусом. Однак поїздку можна спланувати з максимальним комфортом для себе. Як це зробити, розповідає Закордон 24.

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Як створити для себе максимальний комфорт в автобусі

Оберіть зручний одяг. Окрім того, найкраще приготувати щось для переодягання. Якщо їдете рейсовим автобусом, візьміть запасний одяг у салон. Водії туристичних автобусів відчиняють багажники під час тривалих зупинок.

Спакуйте у косметичку засоби гігієни, щоб освіжитися на заправках.

Попросіть водіїв увімкнути кондиціонер, якщо вони самі цього не зробили.



Подорож в автобусі може бути комфортною / Unsplash

Завчасно придбайте євро у форматі монет. У багатьох країнах ЄС користування санітарною кімнатою – платне. Найчастіше мовиться про автоматичний пропуск. Тому розміняти паперову купюру не вийде. Розрахуватися картою можна не всюди.

Не купуйте їжу, у свіжості якої не впевнені. Зокрема, мовиться про продукти, які швидко псуються, з апаратів. Якщо не взяли поїсти з собою, найкраще обідати-вечеряти на великих заправках. Окрім того, завжди цікаво продегустувати продукцію нових країн.

Не обирайте на перекус те, що може не витримати спеки. Наприклад, мовиться про шоколадні батончики.

Використовуйте зупинки, щоб розім'яти ноги. Легка зарядка, яку можна зробити будь-де, суттєво покращить самопочуття.

Складіть плейлист для мандрівки. Підготуйте завчасно фільми, які дивитиметеся під час поїздки. Найкраще обрати стрічки з колоритом тієї країни, куди ви їдете. Візьміть книги та/або ігри, які можна грати в автобусі.

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