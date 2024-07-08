Законопроект, предложенный министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу, вызвал значительную реакцию, поскольку обязывает всех пассажиров проходить обыск на входе в аэропорт.

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В Турции могут ужесточить проверки в аэропортах

Сотрудники будут проверять электронные устройства и личные вещи на входе в аэропорт. Если пассажир откажется от осмотра, его не пропустят внутрь. Проверки будут проводить частные охранные организации, а следить за ними будут – полицейские.

Всех пассажиров будут обыскивать с помощью прибора на входе в аэропорт. В случаях, когда поиск устройства недостаточен, будет проведен ручной поиск. Пассажиры, которые откажутся подвергнуться ручному досмотру, не будут допущены на борт,

– резюмировал предложение Уралоглу.

Такое решение вызвало значительную реакцию в социальных сетях, и многие пользователи выразили обеспокоенность конфиденциальностью, ведь такие обыски нарушают личные границы человека.

В стране уже действуют жестокие правила

В крупнейших аэропортах Турции и так введена система двойного контроля на пунктах пропуска. Сначала проверяется багаж при входе в общественную зону. Вторая происходит после проверки документов пассажиров.

Практику проверок хотели распространить и региональные аэропорты Турции.