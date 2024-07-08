Законопроєкт, запропонований міністром транспорту та інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу, викликав значну реакцію, оскільки зобов'язує всіх пасажирів проходити обшук на вході в аеропорт.

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У Туреччині можуть посилити перевірки в аеропортах

Співробітники перевірятимуть електронні пристрої та особисті речі на вході до аеропорту. Якщо пасажир відмовиться від огляду, його не пропустять усередину. Перевірки проводитимуть приватні охоронні організації, а слідкуватимуть за ними – поліцейські.

Всіх пасажирів обшукуватимуть за допомогою приладу на вході в аеропорт. У випадках, коли пошук пристрою недостатній, буде проведено ручний пошук. Пасажири, які відмовляться піддатися ручному огляду, не будуть допущені на борт,

– резюмував пропозицію Уралоглу.

Таке рішення викликало значну реакцію в соціальних мережах, і багато користувачів висловили занепокоєння конфіденційністю, адже такі обшуки порушують особисті кордони людини.

В країні вже діють жорстокі правила

У найбільших аеропортах Туреччини і так запроваджено систему подвійного контролю на пунктах пропуску. Спочатку перевіряється багаж при вході в громадську зону. Друга відбувається після перевірки документів пасажирів.

Практику перевірок хотіли поширити й регіональні аеропорти Туреччини.