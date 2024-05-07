Ці заклади не змогли отримати необхідні сертифікати на туристичну діяльність і не вкладуться в терміни, встановлені Міністерством туризму. Про це заявив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

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У Туреччині можуть закрити 3 000 готельних об'єктів

У відповідь на нещодавнє законодавство, яке передало нагляд за готелями, мотелями та хостелами, що надають послуги низького рівня, від муніципальної влади до міністерства, з'явилася нова вимога до бізнесу в туристичному секторі – отримання сертифікатів на туристичну діяльність.

Було чотири тисячі об'єктів. Тисяча отримала документи. Для трьох тисяч час спливає... Готелі, які не отримають сертифікат, будуть закриті,

– наголосив міністр.

Муніципалітети не змогли належним чином контролювати послуги, які надають готелі. Як наслідок, відповідальність за нагляд за цими закладами відтепер буде покладена на міністерство.



У Туреччині можуть закрити три тисячі готельних об'єктів / Фото Unsplash

У Туреччині запускають новий поїзд для туристів

В Туреччині запускають спеціальний туристичний поїзд Mesopotamia Express. Він провезе пасажирів через захопливі локації у центральних та східних регіонах.

Потяг стартуватиме в Анкарі, проходитиме через Каппадокію та Анатолію з кінцевою у місті Діярбакир. Детальніше про новий туристичний поїзд – далі у матеріалі.