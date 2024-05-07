Эти заведения не смогли получить необходимые сертификаты на туристическую деятельность и не уложатся в сроки, установленные Министерством туризма. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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В Турции могут закрыть 3 000 гостиничных объектов

В ответ на недавнее законодательство, которое передало надзор за отелями, мотелями и хостелами, предоставляющих услуги низкого уровня, от муниципальных властей в министерство, появилось новое требование к бизнесу в туристическом секторе – получения сертификатов на туристическую деятельность.

Было четыре тысячи объектов. Тысяча получила документы. Для трех тысяч время истекает... Отели, которые не получат сертификат, будут закрыты,

– подчеркнул министр.

Муниципалитеты не смогли должным образом контролировать услуги, которые предоставляют гостиницы. Как следствие, ответственность за надзор за этими заведениями отныне будет возложена на министерство.



В Турции могут закрыть три тысячи гостиничных объектов / Фото Unsplash

В Турции запускают новый поезд для туристов

В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express. Он провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах.

Поезд будет стартовать в Анкаре, проходить через Каппадокию и Анатолию с конечной в городе Диярбакыр. Подробнее о новом туристическом поезде – далее в материале.