Впливовий ресурс про подорожі European Destinations 2024 склав рейтинг на основі опитування мандрівників з усього світу, які віддають перевагу відпочинку в Європі. Туди увійшли 15 європейських пляжів, які вважаються найкрасивішими.

До слова Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі

Айн-Туффіха на Мальті визнали найкрасивішим у Європі

Пляж Айн-Туффіха (Ghajn Tuffieha Bay) біля селища Мелліха на Мальті визнали найкрасивішим у Європі 2024 року.

Затока Айн-Туффіха недалеко від чудового прибережного селища Мелліха, нагородженого Європейською комісією за прихильність до сталого туризму, з його чудовими скелями та піщаним пляжем є ідеальним місцем для відпочинку на Мальті,

– зазначають укладачі рейтингу.

Цей пляж пропонує високі стандарти чистоти та обслуговування, ресторани та снек-бар, а також шезлонги й водні розваги.



Ghajn Tuffieha Bay / Фото maltatitkai.hu

15 найкрасивіших пляжів Європи у 2024 році

Ghajn Tuffieha Bay Beach (Мелліха, Мальта). Monte Clerigo Beach (Алжезур, провінція Алгарве, Португалія). Oludeniz Beach (Фетхіє, провінція Мугла, Туреччина). Canal d'Amour (Сідарі, острів Корфу, Греція). Porto Timoni (острів Корфу, Греція). Las Teresitas Beach (Сан-Андрес, Канарські острови, Іспанія). Odeceixe Beach (Алжезур, провінція Алгарве, Португалія). St Paul's Bay Beach (Ліндос, острів Родос, Греція). As Catedrais (Галісія, Іспанія). Calpe Beach (Аліканте, регіон Коста Бланка, Іспанія). Porto Katsiki (Лефкада, Греція).



Porto Katsiki / Фото blog.lefkadaslowguide.gr

Scialara Beach (Вієсте, регіон Апулія, Італія). Grado Beach (Венеція/Трієст, Італія). Ksamil Beach (Саранда, область Влера, Албанія). Vai Beach (острів Крит, Греція).

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