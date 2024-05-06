Впливовий ресурс про подорожі European Destinations 2024 склав рейтинг на основі опитування мандрівників з усього світу, які віддають перевагу відпочинку в Європі. Туди увійшли 15 європейських пляжів, які вважаються найкрасивішими.
До слова Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі
Айн-Туффіха на Мальті визнали найкрасивішим у Європі
Пляж Айн-Туффіха (Ghajn Tuffieha Bay) біля селища Мелліха на Мальті визнали найкрасивішим у Європі 2024 року.
Затока Айн-Туффіха недалеко від чудового прибережного селища Мелліха, нагородженого Європейською комісією за прихильність до сталого туризму, з його чудовими скелями та піщаним пляжем є ідеальним місцем для відпочинку на Мальті,
– зазначають укладачі рейтингу.
Цей пляж пропонує високі стандарти чистоти та обслуговування, ресторани та снек-бар, а також шезлонги й водні розваги.
Ghajn Tuffieha Bay / Фото maltatitkai.hu
15 найкрасивіших пляжів Європи у 2024 році
- Ghajn Tuffieha Bay Beach (Мелліха, Мальта).
- Monte Clerigo Beach (Алжезур, провінція Алгарве, Португалія).
- Oludeniz Beach (Фетхіє, провінція Мугла, Туреччина).
- Canal d'Amour (Сідарі, острів Корфу, Греція).
- Porto Timoni (острів Корфу, Греція).
- Las Teresitas Beach (Сан-Андрес, Канарські острови, Іспанія).
- Odeceixe Beach (Алжезур, провінція Алгарве, Португалія).
- St Paul's Bay Beach (Ліндос, острів Родос, Греція).
- As Catedrais (Галісія, Іспанія).
- Calpe Beach (Аліканте, регіон Коста Бланка, Іспанія).
- Porto Katsiki (Лефкада, Греція).
Porto Katsiki / Фото blog.lefkadaslowguide.gr
- Scialara Beach (Вієсте, регіон Апулія, Італія).
- Grado Beach (Венеція/Трієст, Італія).
- Ksamil Beach (Саранда, область Влера, Албанія).
- Vai Beach (острів Крит, Греція).
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