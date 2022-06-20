У Туреччині для українських дітей запрацює літній табір: деталі

До Туреччини прибуло чимало українських сімей разом з дітьми. Очевидно, що в іноземній країні малечі важко освоюватися.

Тому, щоб трохи допомогти їм адаптуватися і гарно провести час, для них відкриють україномовний літній табір. Він запрацює у столиці Туреччини – Стамбулі.

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У Стамбулі для українських дітей запрацює літній табір

Так, в турецькій столиці відбудеться літній україномовний табір "Барвінок". Його відкриють для дітей закордонних українців і дітей, які вимушено переїхали до Стамбула через повномасштабну війну Росії проти України.

Організовують такий літній табір не вперше, а вже втретє. Він стартує 27 червня та триватиме до 3 липня.

Водночас існують певні вимоги, як-от вік. У таборі приймають дітей до 16 років, якщо дитині менше ніж 7 років, то один із батьків має обов'язково супроводжувати свого малюка.

Для тих дітей, які відвідують Українську суботню школу та для українських дітей-біженців, – перебування в таборі безплатне.

Щоб ваші діти могли взяти участь в таборі, слід заповнити форму

Зазначається, що "Барвінок" організовується при Українському товаристві взаємодопомоги, за підтримки Генерального консульства України в Стамбулі.

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