Тому, щоб трохи допомогти їм адаптуватися і гарно провести час, для них відкриють україномовний літній табір. Він запрацює у столиці Туреччини – Стамбулі.
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У Стамбулі для українських дітей запрацює літній табір
Так, в турецькій столиці відбудеться літній україномовний табір "Барвінок". Його відкриють для дітей закордонних українців і дітей, які вимушено переїхали до Стамбула через повномасштабну війну Росії проти України.
Організовують такий літній табір не вперше, а вже втретє. Він стартує 27 червня та триватиме до 3 липня.
Водночас існують певні вимоги, як-от вік. У таборі приймають дітей до 16 років, якщо дитині менше ніж 7 років, то один із батьків має обов'язково супроводжувати свого малюка.
Для тих дітей, які відвідують Українську суботню школу та для українських дітей-біженців, – перебування в таборі безплатне.
Зазначається, що "Барвінок" організовується при Українському товаристві взаємодопомоги, за підтримки Генерального консульства України в Стамбулі.
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