Табори є безкоштовними. Про безпеку діток дбатимуть кваліфіковані спеціалісти.

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Краків організовує інклюзивні табори для дітей з України

Так, на дітей чекають спортивні заняття, ігри, харчування, медична опіка, транспорт та досвідчені опікуни. Графік роботи такого табору – з 8:00 до 16:00.

Подати заявку можна до 20 травня на e-mail: sz.umk@um.krakow.pl. Заявки будуть приймати від індивідуальних осіб, товариств і неурядових організацій.

У заявці потрібно вказати:

ім'я і прізвище дитини;

ім'я і прізвище батьків чи опікунів;

інформацію про місце проживання (щоб оцінити зацікавлення літніми таборами у конкретних частинах Кракова);

інформацію про наявність посвідчення особи з інвалідністю або довідки про інвалідність;

вид інвалідності дитини;

вказати бажаний термін літнього табору в період канікул (беручи до уваги, що заїзд триватиме 5 або 10 днів – кожен заїзд починається у понеділок і закінчується у п'ятницю).

Зацікавлені особи отримають інформацію про запис та конкретні пропозиції літніх таборів.

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