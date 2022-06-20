Поэтому, чтобы немного помочь им адаптироваться и хорошо провести время, для них откроют украиноязычный летний лагерь. Он заработает в столице Турции – Стамбуле.

Читайте также В Кракове организуют инклюзивные летние лагеря для детей из Украины: что нужно знать

В Стамбуле для украинских детей заработает летний лагерь

Так, в турецкой столице состоится летний украиноязычный лагерь "Барвинок". Его откроют для детей зарубежных украинцев и детей, вынужденно переехавших в Стамбул из-за полномасштабной войны России против Украины.

Организовывают такой летний лагерь не впервые, а уже в третий раз. Он стартует 27 июня и продлится до 3 июля.

В то же время существуют определенные требования, например возраст. В лагере принимают детей до 16 лет, если ребенку меньше 7 лет, то один из родителей должен обязательно сопровождать своего малыша.

Для детей, которые посещают Украинскую субботнюю школу и для украинских детей-беженцев, – пребывание в лагере бесплатное.

Обратите внимание! Чтобы ваши дети могли поучаствовать в лагере, следует заполнить форму.

Отмечается, что "Барвинок" организуется при Украинском обществе взаимопомощи при поддержке Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Это может вас заинтересовать – Туристам из России грозит выдворение из турецких отелей: смотрите видео