Туреччина ігнорує заявки росіян на отримання дозволу на проживання

Так, запити росіян, які вирішили отримати посвідку на проживання в Туреччині, з 26 грудня почали ігноруватися тамтешньою владою. Чиновники або скасовують візити, або відмовляють у видачі документів.

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Нам сказали, що, незалежно від того, які документи ми надамо, росіянам тепер не видають посвідки на проживання,

– розповіла Катерина, яка разом із чоловіком переїхала з Москви до турецького міста Фетхіє.

Скільки росіян отримали посвідку на проживання в Туреччині

Впродовж 2022 року 153 тисяч громадян Росії оформили дозвіл на тимчасове проживання в Туреччині.

Туристична посвідка на проживання дає право перебувати в країні рік, а також вільно приїжджати та виїжджати з країни. Крім цього, власники дозволу на проживання можуть відкривати рахунок у місцевих банках або влаштовувати дітей до місцевих шкіл.

Без візи росіяни можуть перебувати в Туреччині по 60 днів у півріччі та 90 днів – з виїздом. Потім потрібно виїхати на 90 днів в іншу країну, і можна розпочинати цикл спочатку.