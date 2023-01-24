Турция игнорирует заявки россиян на получение вида на жительство

Так, запросы россиян, решивших получить вид на жительство в Турции, с 26 декабря начали игнорироваться тамошней властью. Чиновники либо отменяют визиты, либо отказывают в выдаче документов.

Читайте также Изменения для украинских беженцев в Германии: важно об арендной плате при Bürgergeld

Нам сказали, что, независимо от того, какие документы мы предоставим, россиянам теперь не выдают вид на жительство,

– рассказала Екатерина, которая вместе с мужем переехала из Москвы в турецкий город Фетхие.

Сколько россиян получили вид на жительство в Турции

В течение 2022 года 153 тысячи граждан России оформили разрешение на временное проживание в Турции.

Туристический вид на жительство дает право находиться в стране год, а также свободно приезжать и уезжать из страны. Кроме этого, владельцы вида на жительство могут открывать счет в местных банках или устраивать детей в местные школы.

Без визы россияне могут находиться в Турции по 60 дней в полугодии и 90 дней с выездом. Затем нужно уехать на 90 дней в другую страну, и можно начинать цикл сначала.