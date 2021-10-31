Саме в Туреччині, говорить Катерина, вона нарешті стала почуватися, як вдома. Країна захопила її всім: розкішними краєвидами, позитивною енергетикою та великими перспективами для самореалізації.

Цікаво Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

Як українка переїхала до Туреччини

Катерина Кисляк повернулася до України після закінчення італійського університету за фахом "Фінанси" у 2010 році. Сфера економіки була їй не до душі, тому дівчина продовжила пошуки справи свого життя. Тоді батько Катерини, капітан далекого плавання, порадив їй пошукати роботу на круїзних лайнерах чи яхтах.

Катерина зробила собі паспорт моряка та почала шукати цікаві вакансії у різних куточках планети. Водночас батько встиг знайти для неї роботу раніше: надіслав резюме дочки на позицію хостес на яхті в Туреччині. Інтерв'ю з роботодавцем відбувалося у Мармарисі.

Якщо бути відвертою, то я трохи побоювалась їхати до Туреччини, адже для мене ця країна була невідомою і я чула багато лячних стереотипів про неї. Проте, інтуїція мені підказувала, що все буде добре... Звичайно, перед тим як прийняти цю пропозицію, я провела своє власне розслідування та впевнилась, що компанія, яка мене запрошувала, дійсно існує і має гарну репутацію,

– пригадує Катерина.

Вже після декількох днів перебування у Туреччині українка зрозуміла, що її побоювання були марними. За словами Катерини, Туреччина дала їй справжній дім.

Для Катерини Кисляк Туреччина стала домом / Фото UkrAyna

Про роль хостес

Катерина розповідає, що хостес – це та людина, яка забезпечує комфортне перебування пасажирів на яхті та злагоджену роботу екіпажу. Дівчина відповідала за сервіс, подачу харчування та напоїв на борту. Робота була багатофункціональною та виснажливою. Робочий день починався о 6 ранку і міг тривати до ночі. Катерина навчилася готувати коктейлі, сервірувати столи, виконувати побажання клієнтів щодо екскурсій і водних видів спорту та багато іншого. Проте, дівчина не боялася труднощів, тому чудово справлялася з усіма завданнями.

Іноді робота могла ускладнюватися через тривожність або вибагливість гостей. Але до цього я завжди ставилася з розумінням. Адже відпустка – дуже особливий час для людей. Вони на неї довго чекали, планували, виділяли немалі кошти й надії на незабутній відпочинок і тому логічним є те, що вони хочуть, щоб все пройшло ідеально,

– говорить Катерина.

Катерина Кисляк / Фото UkrAyna

Про роботу яхтового брокера

Катерина зазначає, що професія яхтового брокера дуже схожа на роботу рієлтора. Просто замість будинків вона має справу з морськими транспортними засобами. До Катерини звертаються клієнти, після чого вона шукає яхти за їхніми запитами.

До нас в компанію найчастіше звертаються люди з пострадянського простору, Європи, США, Латинської Америки. Зазвичай вони подорожують цілими родинами. Не пам'ятаю випадків, коли у нас орендували яхти молодь чи студенти для вечірок. Звичайно, не всі можуть собі це дозволити,

– зазначає Катерина.

Вартість такої поїздки залежить від маршруту та якості яхти. Ціни на оренду хороших яхт стартують від 7 тисяч євро на тиждень за всю яхту з екіпажем, без їжі та напоїв. Якщо цю вартість розділити на всіх гостей яхти (8 – 12 осіб), то сума подорожі вийде доступною для середньостатистичного жителя України, зауважує Катерина. Також є яхти, де пропонують систему "все включено".

Що цікаво, на розвиток цього бізнесу не вплинула пандемія, каже українка. Через закриті кордони у Європі багато людей захотіли відпочити у Туреччині. І ця країна стала для них справжнім відкриттям – з дивовижними пейзажами та відмінним сервісом.

Катерина Кисляк / Фото UkrAyna

Робота яхтового брокера насправді теж не є легкою. Потрібно вміти добре ладнати з людьми, залагоджувати непорозуміння та конфліктні ситуації, аби клієнти залишилися задоволеними.

Я завжди кажу своїм гостям, щоб повідомляли мені про все, що їм не подобається під час відпочинку. Вони повинні знати, що у них завжди є людина, на яку можна покластися і попросити про додаткову підтримку і допомогу. Адже робота брокера не закінчується на виборі та затвердженні яхти. Істинний агент повинен бути з клієнтами на зв'язку допоки вони не повернуться після відпочинку додому,

– стверджує Катерина.

Інколи робота ускладнюється несприятливими погодними умовами. Бувають форс-мажорні обставини, як-от лісові пожежі влітку 2021 року, які охопили велику частину узбережжя Туреччини. Тоді доводиться робити все можливе, аби поїздка була безпечною.

Тим, хто теж мріє про яхтовий бізнес, Катерина радить спершу зробити паспорт моряка і закінчити необхідні базові курси для роботи в морській сфері. Перевагами стануть досвід у сфері обслуговування та знання англійської. І головне – не боятися.

Катерина Кисляк / Фото UkrAyna