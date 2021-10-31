Именно в Турции, говорит Екатерина, она наконец-то стала чувствовать себя как дома. Страна покорила ее всем: роскошными видами, положительной энергетикой и большими перспективами для самореализации.

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Как украинка переехала в Турцию

Екатерина Кисляк вернулась в Украину после окончания итальянского университета по специальности "Финансы" в 2010 году. Сфера экономики была ей не по душе, потому девушка продолжила поиски дела своей жизни. Тогда отец Екатерины, капитан дальнего плавания, посоветовал ей поискать работу на круизных лайнерах или яхтах.

Екатерина сделала себе паспорт моряка и начала искать интересные вакансии в разных уголках планеты. В то же время, отец успел найти для нее работу раньше: прислал резюме дочери на позицию хостес на яхте в Турции. Интервью с работодателем проходило в Мармарисе.

Если быть откровенной, то я немного опасалась ехать в Турцию, ведь для меня эта страна была неизвестна и я слышала много стереотипов о ней. Однако, интуиция мне подсказывала, что все будет хорошо... Конечно, перед тем как принять это предложение, я провела свое собственное расследование и убедилась, что приглашающая меня компания действительно существует и имеет хорошую репутацию,

– вспоминает Екатерина.

Уже после нескольких дней пребывания в Турции украинка поняла, что ее опасения были напрасны. По словам Екатерины, Турция предоставила ей настоящий дом.

Для Екатерины Кисляк Турция стала домом / Фото UkrAyna

О роли хостес

Екатерина рассказывает, что хостес – это тот человек, который обеспечивает комфортное пребывание пассажиров на яхте и слаженную работу экипажа. Девушка отвечала за сервис, подачу питания и напитки на борту. Работа была многофункциональной и изнурительной. Рабочий день начинался в 6 утра и мог продолжаться до ночи. Екатерина научилась готовить коктейли, сервировать столы, выполнять пожелания клиентов по экскурсиям и водным видам спорта и многое другое. Д евушка не боялась трудностей, поэтому отлично справлялась со всеми задачами.

Иногда работа могла усложняться из-за тревожности или прихотливости гостей. Но к этому я всегда относилась с пониманием. Ведь отпуск – очень особенное время для людей. Они долго ждали, планировали, выделяли немалые средства и надежды на незабываемый отдых и поэтому логично то, что они хотят, чтобы все прошло идеально,

– говорит Екатерина.

Екатерина Кисляк / Фото UkrAyna

О работе яхтенного брокера

Екатерина отмечает, что профессия яхтенного брокера очень похожа на работу риелтора. Просто вместо домов она имеет дело с морскими транспортными средствами. К Екатерине обращаются клиенты, после чего она ищет яхты по их запросам.

К нам в компанию чаще обращаются люди из постсоветского пространства, Европы, США, Латинской Америки. Обычно они путешествуют целыми семьями. Не помню случаев, когда у нас арендовали яхты молодежь или студенты для вечеринок. Конечно, не все могут себе это позволить,

– отмечает Екатерина.

Стоимость такой поездки зависит от маршрута и качества яхты. Цены на аренду хороших яхт стартуют от 7 тысяч евро в неделю за всю яхту с экипажем, без еды и напитков. Если эту стоимость разделить на всех гостей яхты (8 – 12 человек), то сумма путешествия получится доступной для среднестатистического жителя Украины, отмечает Екатерина. Также есть яхты, где предлагают систему "все включено".

Что интересно, на развитие этого бизнеса не отразилась пандемия, говорит украинка. Из-за закрытых границ в Европе многие захотели отдохнуть в Турции. И эта страна стала для них настоящим открытием – с удивительными пейзажами и отличным сервисом.

Екатерина Кисляк / Фото UkrAyna

Работа яхтенного брокера на самом деле тоже не легка. Нужно уметь хорошо ладить с людьми, улаживать недоразумения и конфликтные ситуации, чтобы клиенты остались довольны.

Я всегда говорю своим гостям, чтобы докладывали мне обо всем, что им не нравится во время отдыха. Они должны знать, что у них всегда есть человек, на которого можно положиться и попросить о дополнительной поддержке и помощи. Ведь работа брокера не заканчивается на выборе и утверждении яхты. Истинный агент должен быть с клиентами на связи, пока они не вернутся после отдыха домой,

– утверждает Екатерина.

Иногда работа утрудняется неблагоприятными погодными условиями. Бывают форс-мажорные обстоятельства, такие как лесные пожары летом 2021 года, охватившие большую часть побережья Турции. Тогда приходится делать все возможное, чтобы поездка была безопасной.

Тем, кто тоже мечтает о яхтенном бизнесе, Екатерина советует сначала сделать паспорт моряка и закончить необходимые базовые курсы для работы в морской сфере. Преимуществами станут опыт в сфере обслуживания и знания английского языка. И главное – не бояться.