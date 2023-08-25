За останніми даними готельного аналітика STR, ціни на розміщення для туристів найбільше зросли на заході Європи. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли ще не було Covid-19, найбільше здорожчали готелі в Італії та Франції.

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Попит підштовхує зростання цін

Якщо порівнювати липень 2022 року із липнем 2023 року, то світові ціни на готельні номери піднялись на 6,3%. Європейські ціни за аналогічний період зросли на 13,4%. А якщо порівнювати вартість готельного номера цього року і у 2019 році, то середня різниця – аж 47%.

Найбільше подорожчали готелі в таких країнах (порівняно з 2019 роком):

Італія – 51%;

Велика Британія – 31%;

Іспанія – 30%;

Німеччина – 18%.

Щоправда, зростання цін за останній рік було доволі скромним: номери у Великій Британії та Іспанії подорожчали на рівні 6%, а у Німеччині – всього на 3%.

Експерти STR прогнозують, що у наступному році готельні ціни будуть більш стриманими.

Італійські готелі подорожчали вдвічі після 2019 року / Фото Pexels

Аналітики французької інвестиційної фірми Jefferies також порівняли ціни на готелі у Франції у 2023 та 2019 роках. І вийшло, що вони зросли аж на 87%. А за останній рік, тобто з липня 2022 по липень 2023 року вартість проживання для туристів змінилась на 36%.

Водночас експерти Jefferies визнали, що готельний бізнес у Європі швидко відновлюється після ковідного "‎простою". Але рівень заповнюваності готелів досі залишається нижчим за той, що був у 2019 році.

У Туреччині хочуть знести готелі на першій лінії до моря

Тим часом, місцеві турецькі екоактивісти вимагають серйозних змін у туристичній сфері. Основну увагу вони приділяють пляжним готелям та прибережним закладам, які обмежують доступ громадськості до цих зон. Місцеві жителі невдоволені, що на береговій лінії набудували високих готелів, які закривають вид, та приватизували пляжі.

Основні причини проблеми – сміттєзвалища через погане функціонування логістики готелів, знищення природи, зростання небезпеки захворювань та неспроможність міст Егейського та Середземного морів впоратися з напливом туристів.

Місцеві жителі хвилюються, що таке непродумане будівництво призведе до того, що "довкілля вичерпається, а клімат зміниться".