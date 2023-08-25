По последним данным гостиничного аналитика STR, цены на размещение для туристов больше всего выросли на западе Европы. Если сравнивать с 2019 годом, когда еще не было Covid-19, сильно подорожали отели в Италии и Франции.

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Спрос порождает рост цен

Если сравнивать июль 2022 с июлем 2023 года, то мировые цены на гостиничные номера поднялись на 6,3%. Европейские цены за аналогичный период выросли на 13,4%. А если сравнивать стоимость гостиничного номера в этом году и в 2019 году, то средняя разница – 47%.

Больше всего подорожали гостиницы в таких странах (по сравнению с 2019 годом):

Италия – 51%;

Великобритания – 31%;

Испания – 30%;

Германия – 18%.

Правда, рост цен за последний год был скромным: номера в Великобритании и Испании подорожали на уровне 6%, а в Германии – всего на 3%.

Эксперты STR прогнозируют, что в следующем году гостиничные цены будут сдержаннее.

Итальянские отели подорожали вдвое после 2019 года / Фото Pexels

Аналитики французской инвестиционной фирмы Jefferies также сравнили цены на отели во Франции в 2023 и 2019 годах. И вышло, что они выросли на 87%. А за последний год, то есть с июля 2022 по июль 2023 стоимость проживания для туристов изменилась на 36%.

В то же время эксперты Jefferies признали, что гостиничный бизнес в Европе быстро восстанавливается после ковидного "простоя". Но уровень заполняемости гостиниц до сих пор остается ниже того, что был в 2019 году.

В Турции хотят снести отели на первой линии к морю

Тем временем, местные турецкие экоактивисты требуют серьезных изменений в туристической сфере. Основное внимание они уделяют пляжным отелям и прибрежным заведениям, ограничивающим доступ общественности к этим зонам. Местные жители недовольны, что на береговой линии настроили высоких гостиниц, которые закрывают вид, и приватизировали пляжи.

Основные причины проблемы – свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и неспособности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов.

Местные жители переживают, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что "окружающая среда иссякнет, а климат изменится".