Уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства

Кабінет міністрів Німеччини вже схвалив проєкт нового закону про громадянство. Тепер його має узгодити парламент країни.

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Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі,

– наголосила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

5 років для отримання громадянства

У запропонованому законодавчому акті Німеччина розглядає можливість скорочення необхідного терміну проживання для іноземців, які бажають натуралізуватися. Якщо закон буде прийнято, особи матимуть право на отримання громадянства після проживання в країні протягом 5 років, тобто менше, ніж нинішня вимога у вісім років.

Також особи, які демонструють виняткову інтеграцію в німецьке суспільство, можуть подати заяву на отримання громадянства вже після трьох років проживання. Показниками успішної інтеграції будуть визнані такі вагомі досягнення, як досконале володіння німецькою мовою, активна участь у волонтерській діяльності чи володіння високими професійними здібностями.

Водночас для людей віком від 67 років вимог буде менше. Їм не доведеться підтверджувати рівень володіння мовою та складати тест на знання історії та політичного устрою Німеччини.

Подвійне громадянство в Німеччині

Однією з помітних змін є положення про подвійне громадянство, що дозволяє отримувати німецький паспорт без необхідності відмовлятися від попереднього громадянства. Ця зміна знаменує собою відхід від попередньої практики, коли подвійне громадянство дозволялося лише у виняткових випадках і часто викликало гострі внутрішньополітичні дебати.

У Німеччині стане легше отримати громадянство / Фото UnSplash

З усім тим, важливо зазначити, що певні обмеження залишаються. Зокрема, натуралізація осіб, які вчинили злочини на ґрунті антисемітизму чи расизму, суворо заборонена, гарантуючи, що таким особам не буде надано німецьке громадянство.

Зазначається, що новий закон – можливість залучити кваліфікованих іноземців до Німеччини та легкий спосіб закріпитись для тих, хто вже там живе.

Зауважимо, що близько 14% населення Німеччини, або 12 мільйонів осіб, не мають німецького громадянства, попри те, що близько 5 мільйонів із них прожили в країні щонайменше 10 років. Рівень натуралізації в Німеччині значно нижчий за середній у Європейському Союзі.