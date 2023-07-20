У цих точках перехоплює подих: звідки найкраще насолоджуватися гірськими краєвидами
Джерело:Reddit
Прекрасні гірські краєвиди просто заворожують око. У всьому світі є чимало вдалих місць для милування горами, втім існують найкращі локації.
Карта місць із найкращими краєвидами на гори
В інтернеті з'явилася карта міст із найбільш захопливими краєвидами на гори. Найкращими виявилися міста Непалу, Франції, Швейцарії та Австрії.
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Як пояснюють у пості Reddit, щоб підготувати карту знадобилося проаналізувати крутість схилу та висоту гірських ланцюгів. Чим вище гори й крутіше схил – тим більший вигляд.
У найкращі 5 локацій з найкращими краєвидами опинилися:
- Покхара в Непалі,
- Шамоні у Франції,
- Церматт у Швейцарії,
- Йосемітська долина в Каліфорнії,
- Інсбрук в Австрії.
Автор карти також рекомендує відвідати Солт-Лейк-Сіті, Ванкувер, Лос-Анджелес та Мілан.
Серед найгірших місць для споглядання гірських краєвидів:
- Стамбул,
- Джідда,
- Сан-Франциско,
- Квебек,
- Мумбаї.
Карта з найкращими та найгіршими видами на гори / Фото anjali-mehta
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